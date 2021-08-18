ضبط 5 متهمين بالحفر داخل مسكنين بغرض البحث والتنقيب عن الآثار بأسوان

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط ٥ أشخاص لقيامهم بالحفر خلسة بغرض البحث والتنقيب عن الآثار بأسوان.

كانت تحريات ومعلومات وحدة مباحث سياحة وآثار أسوان بقطاع شرطة السياحة والآثار قد أكدت قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة أدفو) بالحفر خلسة بمسكنه بقصد البحث والتنقيب عن الآثار..

وعقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسوان، تم استهداف مسكن المتهم وضبطه والأدوات المستخدمة فى عملية الحفر، وتبين وجود حفر مربع مبطن من الداخل بألواح خشبية ويوجد أسفله (عدد من القطع الأثرية الخاصة بمعبد ادفو).. وبمواجهته، اعترف بقيامه بالحفر بقصد البحث عن الآثار.

كما أكدت التحريات قيام (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة أدفو) بالحفر خلسة بمسكنه بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسوان، تم استهداف مسكن المتهم، حيث تبين عدم تواجده، وتم ضبط (4 أشخاص من القائمين بعملية الحفر)، وكذا الأدوات المستخدمة فى عملية الحفر، وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بقيامهم بالحفر بقصد البحث عن الآثار بمشاركة المتهم الهارب "جاري تكثيف الجهود لضبطه"، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها؛ لاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.