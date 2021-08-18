إخماد حريق غابات قرب القدس بعد نحو 3 ثلاثة أيام

أكد متحدث باسم وزير الأمن العام الإسرائيلي عمر بارليف، صباح اليوم الأربعاء، أنه قد تم إخماد حريق غابات ضخم غرب القدس، بعد نحو ثلاثة أيام من اندلاعه.

وكان الحريق اندلع يوم الأحد الماضي واستمر في الانتشار، رغم الجهود الكبيرة التي قام بها رجال الإطفاء، واستخدام طائرات إطفاء.

وبحسب تقارير إعلامية، فقد كان السبب وراء اندلاع الحريق الجفاف والرياح القوية.

وبحسب الشرطة، فقد اضطر آلاف الأشخاص إلى مغادرة منازلهم. وقام الجيش بتقديم الدعم لإجراءات الإخلاء بواسطة مروحيات.

وبحسب رئيس الوزراء نفتالي بينيت، فقد اشتعلت النيران في العديد من المنازل بقرى مختلفة. وفي بعض الأحيان، كان يُخشى أن يتم إخلاء مستشفى هداسا في القدس.

ومن جانبها، أرسلت السلطة الفلسطينية خمس سيارات إطفاء. وقال الجيش إنه لديه طائرة نقل كبيرة للمساعدة في إخماد النيران من الجو.

وأدت الحرائق إلى احتراق نحو 2000 هكتار من الغابات بالفعل بحلول صباح أمس الثلاثاء، بحسب ما ذكرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وجاء في تقرير بثته إذاعة الجيش الاسرائيلي أن الشرطة تفترض أن الحريق تسبب فيه أشخاص. ومع ذلك، فليس حتميا أن يكون حريقا متعمدا، ولكن من الممكن أيضا أن يكون ناتجا عن الإهمال.