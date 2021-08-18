السفارة الأمريكية بأفغانستان: لم نتمكن من ضمان مسار آمن للإجلاء من مطار كابول

أعلنت السفارة الأمريكية في أفغانستان، اليوم الأربعاء، من أنها لم تتمكن من "ضمان مسار آمن" إلى مطار كابول، وهو ما يناقض تأكيدات مسؤولين بالحكومة الأمريكية، أمس الثلاثاء، بأنهم استطاعوا الحصول على التزام من حركة طالبان بعدم التدخل في جهود الإجلاء.



وذكرت السفارة الأمريكية بكابول في مذكرة أمنية -نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- أن "حكومة الولايات المتحدة لا يمكنها ضمان مسار آمن إلى مطار حامد كرزاي الدولي (في كابول)"، مشيرة إلى أن "الوضع الأمني في كابول يستمر في التغير سريعا بما في ذلك المطار".



وأضافت السفارة: "يرجى العلم أن عددا كبيرا من الأفراد قد تم تسجيلهم وأن هناك الأماكن المتاحة على هذه الرحلات يتم تسييرها على أساس من يأتي أولاً يُخدم أولاً".



ولفتت الصحيفة إلى أن المذكرة الأمنية تأتي وسط سعي الولايات المتحدة إلى زيادة عدد الرحلات الجوية إلى خارج البلاد ضمن جهودها لإجلاء بين 5 إلى 9 آلاف شخص يوميا.