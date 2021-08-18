إسرائيل تبدأ تطبيق الشارة الخضراء في كل مناحي الحياة تقريبا

دخل حيز التنفيذ في إسرائيل، اليوم الأربعاء، تطبيق ما يسمى بـ"الشارة الخضراء" في كافة مناحي الحياة تقريبا، وذلك للسيطرة على الارتفاعات الكبيرة في الإصابات بكورونا.

ووفقا للإجراءات الجديدة، يتعين على أي شخص يزيد عمره عن ثلاث سنوات إثبات أنه قد تلقى تطعيما ضد فيروس كورونا أو تعافى منه أو أن يظهر اختبارا سلبيا، إذا ما كان يرغب في حضور فعاليات رياضية أو ثقافية أو دخول الصالات الرياضية والمتاحف والمطاعم والجامعات والمؤتمرات وغيرها.

وفيما يتعلق بدور العبادة، فقد تم منح استثناء إذا ما كان عدد الحضور دون الخمسين.

وتسعى الحكومة عن طريق فرض هذه الإجراءات إلى تجنب فرض إغلاق خلال الأعياد اليهودية في سبتمبر.

وأعلنت وزارة الصحة مساء أمس تسجيل 8726 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليوم السابق، وهو أعلى عدد منذ أكثر من نصف عام.

يأتي هذا رغم أن أكثر من 58% من سكان إسرائيل، البالغ عددهم نحو 4ر9 مليون نسمة، قد تم تطعيمهم بالكامل ضد كورونا. ووفقا للحكومة، فقد تلقى أكثر من مليون شخص بالفعل جرعة ثالثة معززة من اللقاحات.