6389 طالبا يؤدون امتحان العلوم بالدور الثاني للإعدادية ببني سويف

أدى اليوم الأربعاء طلاب الشهادة الإعدادية بالدور الثاني امتحان مادة العلوم، حيث تقدم للامتحان ٦٣٨٩ طالبًا وطالبة، حضر منهم ٥٨٥٣ طالبا وطالبة فيما تغيب ٥٣٦ طالبا وطالبة في ١٣٢ لجنة على مستوى المحافظة.

يذكر أن الامتحانات تسير بصورة ميسرة للطلاب والمراقبين مع توفير كافة السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب لأدائهم الامتحانات التحريرية، مع التشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، حفاظا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين المشاركين في الامتحانات.

وفي سياق، متصل أدى طلاب الدبلومات الفنية بكافة نوعياتها (صناعي- زراعي- تجاري- فندقي) الامتحانات اليوم حيث تقدم ٢٧٦٠ طالبا وطالبة، حضر منهم ٢٦٢٥ طالبا وطالبة، فيما تغيب ١٣٥ طالبا وطالبة في ٢٧ لجنة على مستوى المحافظة.