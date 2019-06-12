استشاري طب نفسي لأولياء أمور طلبة الثانوية: خدوا أولادكم في حضنكم

قال الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي، إن أولياء الأمور مُطالبون باحتواء أبنائهم، وذلك بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" الذي يُقدمه الإعلامي يوسف الحسيني على القناة الأولى، مساء الثلاثاء: "لازم ناخد ولادنا في حضننا.. عملوا اللي عليهم وجابوا النتيجة المتناسبة معاهم.. ربنا إدانا المخ مقسوم نصفين، نصف للمذاكرة ونصف للإبداع".

وأوضح أن المرحلة المقبلة في عمر الطالب يجب أن تكون من اختياره وليس من الأب أو الأم، لافتًا إلى أن هناك معاهد تعليمية لا يعرف الكثيرون قيمتها، وهي تمثّل خطوات خارج الصندوق بعيدًا عن النمطية أو التقليدية.

وأشار إلى أن الطالب يجب أن ينظر إلى احتياجات المجتمع الفعالية، ويذهب إلى الوظيفة التي تناسبه وتحقّق له دخلًا كبيرًا، دون الاشتراط أن يكون طبيبًا أو مهندسًا أو إعلاميًّا أو غير ذلك.

ونوه بأن أربعة من كل 100 ألف طالب "عصابيون" وقلقون ولا يملكون قدرة السيطرة على مشاعرهم، وهو ما يفرض على أولياء الأمور أن يعملون على احتوائهم وطمأنتهم دون تركهم فريسة لأي قلق أو خوف.