بواليا يرفض عرضا من الدوري السعودي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

رفض والتر بواليا، مهاجم الأهلي، عرضا للانتقال إلى أحد أندية الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

صرح نادر شوقي وكيل أعمال اللاعب عبر قناة أون تايم سبورتس "بواليا رفض عرضا سعوديا رغم أن المقابل المادي جيد للغاية".

وأشار أيضا إلى أنه سيحاول خلال الفترة القادمة البحث عن عروض أخرى لتسويق اللاعب الكونغولي.

وانضم والتر بواليا (26 عاما) لصفوف الأهلي في يناير الماضي مقابل مليوني دولار قادما من نادي الجونة.

إلا أن بواليا لم يحجز مكانا أساسيا في الأهلي، واكتفى بتسجيل 5 أهداف فقط خلال مشاركته في 28 مباراة بكل البطولات.