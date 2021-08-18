 بواليا يرفض عرضا من الدوري السعودي - بوابة الشروق
الأربعاء 18 أغسطس 2021 1:12 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من سيحسم بطولة الدوري الممتاز هذا المواسم؟
النتـائـج تصويت

بواليا يرفض عرضا من الدوري السعودي

محمود باهي
نشر في: الأربعاء 18 أغسطس 2021 - 12:56 م | آخر تحديث: الأربعاء 18 أغسطس 2021 - 12:56 م

رفض والتر بواليا، مهاجم الأهلي، عرضا للانتقال إلى أحد أندية الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

صرح نادر شوقي وكيل أعمال اللاعب عبر قناة أون تايم سبورتس "بواليا رفض عرضا سعوديا رغم أن المقابل المادي جيد للغاية".

وأشار أيضا إلى أنه سيحاول خلال الفترة القادمة البحث عن عروض أخرى لتسويق اللاعب الكونغولي.

وانضم والتر بواليا (26 عاما) لصفوف الأهلي في يناير الماضي مقابل مليوني دولار قادما من نادي الجونة.

إلا أن بواليا لم يحجز مكانا أساسيا في الأهلي، واكتفى بتسجيل 5 أهداف فقط خلال مشاركته في 28 مباراة بكل البطولات.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك