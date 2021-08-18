سياسي اسكتلندي: مستعدون للمشاركة في إيواء اللاجئين الأفغان

قال زعيم الحزب القومي الاسكتلندي في مجلس العموم البريطاني إيان بلاكفورد، إن اسكتلندا "تقف على أهبة الاستعداد للاضطلاع بدورها الكامل" في إعادة توطين اللاجئين الأفغان، داعيا إلى عقد قمة للدول الأربع في المملكة المتحدة لإيواء الفارين من أفغانستان.

وقال بلاكفورد، أمام مجلس العموم اليوم الأربعاء، وفقا لصحيفة الإندبندنت البريطانية: "لقد أوضحنا أن اسكتلندا مستعدة للعب دورها بالكامل في إعادة توطين اللاجئين، ودعونا إلى قمة للدول الأربع لدمج تلك الجهود في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وهو أمر آمل أن يستجيب له رئيس الوزراء بشكل إيجابي"، محذرا من أن نهج الحكومة البريطانية تجاه اللاجئين يحتاج إلى "تغيير جوهري".

وقال: "من المهم أن نقول إننا إذا أردنا دعم الشعب الأفغاني، فإن هذه الأزمة يجب أن تمثل نقطة تغيير جذري في نهج هذه الحكومة تجاه اللاجئين، ففي الأشهر القليلة الماضية وحدها، قدمت هذه الحكومة مشروع قانون بغيض مناهض للاجئين من شأنه أن يمزق الاتفاقيات الدولية".