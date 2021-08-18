الجنايني: مهرجان شعر العامية المصرية يبرز العديد من المواهب الصاعدة وتكريم للرواد

قال الدكتور أحمد الجنايني إن أتيلية القاهرة يقدم العديد من المواهب المصرية في شعر العامية بالإضافة إلى إحياء ذكرى شعراء مصريين راحلين من الأسماء البارزة في هذا المجال.



وأضاف الدكتور أحمد الجنايني رئيس مجلس إدارة أتيلية القاهرة - في تصريح خاص - أنه تم في فاعليات اليوم تقديم رؤية نقدية للدكتور مدحت الجيار ومختارات شعرية لفؤاد حداد.. وإلقاء أشعار للشعراء رجب الصاوي وهشام الدشناوي وسامية سلوم وسعيد شحاتة وفوزي عيسى وسامح سليم وسحر سامي مع موسيقى على إسماعيل ومشاركة عشرات من شعراء مصريين آخرين بإلقاء الجديد من إنتاجهم وإبداعاتهم، ثم كلمة الختام والتي قدمها الشاعر عبدالناصر الدشناوي.



وأوضح أن مهرجان شعر العامية المصرية يواصل لليوم الثاني فاعلياته وأنه تم إطلاق المهرجان أمس الثلاثاء بأتيلية القاهرة "جماعة الفنانين والكتاب" بوسط القاهرة الدورة الخامسة، باسم شاعر الفقراء الشاعر الكبير سمير عبدالباقي في محبة الشاعر الكبير فؤاد حجاج والشاعر ماجد يوسف.