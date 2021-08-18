الصين تسمح بالاستخدام الطارئ للقاح مضاد لكورونا من إنتاج سينوفارم للأطفال

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت السلطات الصينية الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح مضاد لكورونا من إنتاج شركة "سينوفارم" للأطفال.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن سينوفارم القول، في بيان، إنه تمت الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح ينتجه معهد ووهان التابع لـ"المجموعة الوطنية الصينية للتكنولوجيا الحيوية" للأطفال في الفئة العمرية من 13 إلى 17 عاما.

وكانت موافقات مماثلة صدرت في يونيو الماضي للقاح مضاد لكورونا من إنتاج معهد آخر تابع لسينوفارم، وآخر من إنتاح سينوفاك.

وشهدت الصين إجمالا إعطاء ما يقرب من 1.9 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.