الشحات يؤجل البت في العرض السعودي لنهاية الموسم

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قرر حسين الشحات لاعب الأهلي تأجيل موقفه النهائي من الموافقة على عرض لاحترافه بأحد الأندية السعودية.

قال نادر شوقي وكيل اللاعبين "بالطبع هناك عرض للشحات، لكن الوقت غير مناسب للحديث في الأمر في ظل استمرار منافسة الأهلي على بطولة الدوري".

وأضاف شوقي عبر قناة أون تايم سبورتس "لقد فضل حسين أيضا الهدوء لحين انتهاء الدوري ثم نتحدث في الأمر".

وتابع"أما إدارة الأهلي، فقد قررت إغلاق هذا الملف".

واستدرك نادر شوقي في ختام تصريحاته "لكن من الممكن أن يفتح مجددا بعد انتهاء الدوري".

يذكر أن حسين الشحات انتقل للأهلي قادما من العين الإماراتي في يناير 2019 مقابل 5 ملايين دولار.