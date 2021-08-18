ألمانيا تلزم القادمين إليها بتقديم شهادات تطعيم اللقاح أو إجراء فحص كورونا

وضعت الحكومة الألمانية أساسا قانونيا لإلزام القادمين إلى البلاد بتقديم ما يثبت تلقيهم التطعيم الكامل ضد كورونا أو إجراء اختبار للكشف عن الفيروس أو التعافي من مرض كوفيد-19.

جاء ذلك بإقرار مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء على إدخال تعديل بهذا الخصوص على قانون الحماية من العدوى.

تجدر الإشارة إلى أن هذه القاعدة القائمة بالفعل، يجري العمل بها منذ مطلع أغسطس الحالي بناء على مرسوم من وزارة الصحة.

وإلى جانب هذا التعديل، أقر مجلس الوزراء قانونا لتقديم مساعدات للمناطق المتضررة من كارثة الفيضانات، ومن المنتظر تقديم التعديل والقانون للبرلمان للتصديق عليهما.

ويتعين على جميع القادمين إلى ألمانيا ممن تزيد أعمارهم عن 12 عاما أن يثبتوا تلقص مخاطر انتقال العدوى من خلالهم وذلك بتقديم ما يثبت تلقيهم لتطعيم كورونا أو بشهادة سلبية لاختبار كورونا أو ما يثبت تعافيهم من مرض كوفيد-19.

وكانت مثل هذه القاعدة سارية في وقت سابق على كل القادمين جوا قبل أن يتم توسيع نطاقها لتشمل القادمين بكل وسائل النقل لتقليص خطر انتشار العدوى عن طريق القادمين إلى البلاد بعد العطلة الصيفية.