أطباء الفيوم: الشعب المصري لا يعلم خطر الزيادة السكانية

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قالت الدكتورة مرفت عبد التواب، وكيل نقابة الأطباء بالفيوم، الشعب المصري لم تصل له بعد مسألة الخطر الخاصة بالزيادة السكانية.

وأضافت "عبد التواب"، خلال ندوة بعنوان: "الإعلام والزيادة السكانية "، بقاعة المجلس الأعلى للثقافة، نريد هبة وانتفاضة مؤسسية حول قضية الزيادة السكانية وهي قضية خطيرة جدا.

وأوضحت أن بعض المثقفين يؤمنون أن الزيادة السكانية في مصر نعمة وليست نقمة، ولا يمكن مقارناتنا بالصين وظروفها البيئية، مضيفة: "نحن نحتاج لسنوات كثيرة لإعادة توزيع السكان في مصر، وبالنسبة للرزق وعلاقته بالإنجاب فالرزق يحتاج إلى سعى وليس تواكل".

وتابعت نسبة الأمية في الفيوم 40% و55% من تلك النسبة نساء، ولدينا متعلمين أميون.

وينظم الندوة لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة التابع لوزارة الثقافة، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وبدعوة من هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والإعلامي جمال الشاعر مقرر لجنة الإعلام بالمجلس.