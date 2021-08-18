كيف تخطط لنزهة مع الكلب سيرا على الأقدام؟

القيام بنزهة طويلة سيرا على الأقدام برفقة كلب يمكن أن تكون تجربة مجزية، تعمق العلاقة بين الكلب ومالكه.

ولكن يجب التأكد من بعض الأمور لضمان أن يسير كل شيء على أفضل حال.

ويجب أخذ الوضع البدني للكلب في الحسبان عند التخطيط لنزهه سيرا على الأقدام، وأيضا تجنب المسارات الصخرية أو المنحدرة.

كما أن التخطيط المتعلق بالمسار يجب أن يؤخذ في الحسبان، فيما يتعلق بوجود موارد مياه نظيفة وآمنة على طول المسار حتى يشرب منها الكلب. وإذا لم يكن هناك، على المرء أن يتأكد من إحضار ما يكفي من مياه للكلب، وأن يخطط لكثير من الاستراحات القصيرة للترطيب.

ويجب حماية الكلاب من أشعة الشمس القوية إذا ما تسنى ذلك، ويجب على المالك الانتباه لأي أسلاك كهربائية على طول المسار.

وبحسب المنطقة التي سوف يتم السير فيها، قد يكون هناك مسارات تأخذك عبر المراعي حيث ترتع الماشية، مثل الأبقار أو الخراف. ويجب تجنب مثل تلك المسارات إذا أمكن، ولكن إن لم يتسن ذلك قم بالسير عبر المراعي بهدوء وبسرعة قدر المستطاع.