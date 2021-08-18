قالت الطالبة فريدة مؤمن، الأولى على شعبة أدبي بالثانوية العامة، إن النظام الجديد للتعليم أفضل من ناحية كمية المعلومات المكتسبة وقدر الاستفادة من المادة العلمية، منوهة إلى أنه أصعب من الناحية العملية.

وأضافت خلال مداخلة لبرنامج «تحت الشمس»، الذي يقدمه الإعلامي معتز عبدالفتاح عبر فضائية «الشمس»، مساء الثلاثاء، أن الأجيال المقبلة ستستفيد من خيرات النظام الجديد بشكل أكبر، مشيرة إلى أن الدفعة الحالية لم تتمكن من جني ثمار النظام كاملة.

ولفتت إلى أن الدفعات المقبلة ستستفيد من النظام الجديد لأن المدرسين والمؤسسات ستكون مؤهلة وجاهزة بشكل أكبر، مؤكدة أنه نظام أفضل كثيرًا لمستقبل التعليم في مصر وخاصة أنه يعتمد على فهم المادة العلمية وليس الحفظ.

وأعربت عن أمنياتها في الالتحاق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، متوجهة برسالة لزملائها: «يجب أن يكونوا فخورين بأنفسهم لأننا مررنا بسنة صعبة ومختلفة، والمهم أن يدخلوا مجالات يثبتون فيها ذاتهم ويتفوقون فيها».