نقيب صيادي السويس يوضح أسباب انخفاض الإنتاج السمكي من المصائد الطبيعية

قال بكري أبو الحسن شيخ ونقيب صيادي السويس، إن مشروعات الاستزراع السمكي تمثّل صناعة تتداخل فيها يد الإنسان وتُطوِّرها بشكل دائم.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "من مصر" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو خليل، عبر شاشة "cbc"، مساء الثلاثاء، أن مصر لديها مسافة ثلاثة آلاف كيلو متر على البحرين الأبيض المتوسط والأحمر، و11 بحيرة إلى جانب نهر النيل، لكنّها تُنتج نسبة ضيئلة تصل إلى 20%.

وناشد الدولة بالعمل على تغليظ العقوبة على كل من يعتدي على المُسطحات المائية الطبيعية، لافتًا إلى أن هناك كميات هائلة من التلوث في البحيرات والبحار المفتوحة، وهو ما يؤثر على الصيد الحر بشكل كبير.

وأوضح أنه من الضروري تشديد الرقابة على الصيد، بسبب بعض الممارسات التي تُرتكب مثل الصيد الجائر الذي يمارسه بعض الصيادين، إلى جانب الاستخدام الجائر، مشدِّدًا على ضرورة أن يكون الأمر رادعًا في مواجهة المخالفات.

ونوه بأن هناك شكلين للتعدي على المسطح المائي، هما تعدي الأفراد (العاملون بالمسطح المائي)، أو استخدام جائر للمُسطح الذي تتسبّب فيه بعض الشركات والقرى والمنشآت السياحية الواقعة على المُسطحات المائية التي تلقي بنفاياتها ومخلفاتها في المسطح.