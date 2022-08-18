على خلاف التوقعات، قرر البنك المركزي التركي، اليوم الخميس 18 أغسطس، خفض سعر الفائدة على الليرة خلال أسبوع (ريبو) إلى 13% من 14%، على الرغم من أن معدل التضخم في البلاد يقترب من 80%.

وبحسب ما نشره موقع «CNBC عربية»، مساء الخميس، انتهج المركزي التركي سياسة تقضي بالإبقاء على سعر الفائدة عند 14%، طوال الأشهر السبعة الماضي، وجاء قرار خفض النسبة إلى 13%، مخالفاً لما تفعله البنوك المركزية الأخرى في جميع أنحاء العالم.

وارتفع معدل التضخم في تركيا لشهر يوليو بنسبة 79.6% على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى له في 24 عامًا، حيث تكافح البلاد مع ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.

يذكر أنه في 12 أغسطس الماضي، ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية لتركيا بأكبر قدر في عام إلى ما يقرب من 109 مليارات دولار بعد تحويلات مالية من روسيا لبناء محطة للطاقة النووية.

وارتفع إجمالي احتياطيات البنك المركزي التركي بمقدار 7.4 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي في الخامس من أغسطس، وهي أكبر زيادة في 12 شهرا، وفقا لبيانات من السلطة النقدية.

وشكل النقد الأجنبي 6.7 مليار دولار من تلك الزيادة وكانت البقية من الذهب، حسبما نقلت وكالة «بلومبيرج» عن بيانات البنك المركزي التركي.