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إلغاء معرض جنيف للسيارات للعام الرابع على التوالي

د ب أ
نشر في: الخميس 18 أغسطس 2022 - 11:40 م | آخر تحديث: الخميس 18 أغسطس 2022 - 11:40 م

كشف منظمون اليوم الخميس عن إلغاء معرض جنيف الدولي للسيارات للعام الرابع على التوالي.

 

وتم إلغاء المعرض، الذي كان من المقرر إقامته في فبراير، للمرة الأولى منذ عام 2019، "بسبب غموض في الاقتصاد العالمي والتوترات السياسية، إلى جانب مخاطر تتعلق بتطورات جائحة كورونا".

 

وفي ضوء هذه المخاطر، لم يتمكن الكثير من شركات التصنيع من ضمان مشاركتها، وفقا للمنظمين.

 

ويريد المنظمون بدلا من ذلك التركيز على الإعداد لمعرض جنيف للسيارات الخارجي بمدينة الدوحة بقطر في نوفمبر عام 2023

 

وانطلقت بدايات معرض جنيف الدولي للسيارات قبل مائة عام، وإلى جانب معارض في ألمانيا وطوكيو وديترويت، يعتبر معرض جنيف واحدا من أهم المعارض في العالم للسيارات.


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