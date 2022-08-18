رئيس جهاز حماية أملاك الدولة بالإسكندرىة: تنفيذ 62 قرار إزالة منذ بداية الموجة الـ20

أكد المهندس ياسر الفولي رئيس جهاز حماية أملاك الدولة، تنفيذ 62 قرار إزالة منذ بداية الموجة الـ20 من حملة إزالة التعديات على أراضي الدولة حتى اليوم الخميس، بمناطق برج العرب وقرى بهيج وبنجر السكر وترع بهيج والنصر.

وشدد محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، أن هناك تنسيقا كاملا بين جهاز حماية أملاك الدولة ومديرية الأمن وجميع جهات الولاية بالمحافظة ورؤساء الأحياء في تنفيذ قرارات الازالة لجميع التعديات بكل قوة وحزم، وإنه لا تهاون في إزالة التعديات.

ووجه الشريف، في بيان اليوم الخميس، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمتابعة على مدار الـ24 ساعة والتنسيق مع الأحياء والجهات المعنية لتذليل أي معوقات وتسهيل تنفيذ الإزالات.