الجامعة العربية تدين الاعتداء الإسرائيلي على مؤسسات أهلية فلسطينية

أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الاعتداء السافر الذي اقترفته قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ضد سبع مؤسسات حقوقية وأهلية في رام الله، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي، في تصريح صحفي، إن ما قام به الاحتلال من تحطيم محتويات تلك المؤسسات، والاستيلاء على وثائقها وإغلاق أبوابها، يأتي في إطار العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني، واستباحة دماء أبنائه وحقوقه وأرضه ومقدساته.

وأضاف أن «هذا الاستهداف والمحاولات الإسرائيلية المستمرة، يأتي لإسكات صوت الحق والحقيقة والتعتيم على الجرائم الفظيعة التي يقترفها الاحتلال يوميا، والتي تستدعي المساءلة والملاحقة الجنائية أمام جهات العدالة الدولية».

ودعت الأمانة العامة، منظمات المجتمع المدني العربية والدولية، لإدانة وفضح هذه السياسات والاعتداءات الإسرائيلية، وما تعرضت له المؤسسات الفلسطينية الحقوقية السبع اليوم من اعتداء سافر، واتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة والعاجلة، للتصدي للاعتداءات الإسرائيلية.

كما دعا الأمين العام المساعد، مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن، لتحمل مسؤولياتهما في توفير الحماية الضرورية الفاعلة، التي أقرتها الشرعية الدولية بفلسطين، على طريق إنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه الراسخ في الحرية والاستقلال.