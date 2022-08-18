مواعيد وأماكن صرف وقبول وأوراق الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات العربية والأجنبية

ينطلق تنسيق شهادات المعادلة العربية والأجنبية السبت المقبل.

• وفيما يلي الخطوات التي يجب على الطالب اتباعها لتسجيل بياناته ورغباته لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية:

1-يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق.

2-يستخدم رقم الدخول والرقم السري لتسجيل بياناته الأساسية (اسم- عنوان..إلخ) ودرجاته ورغباته.

3-يجب على الطالب طباعة رغباته ودرجاته وبيان المواد التي درسها بالشهادة الحاصل عليها والتي سجلها على شبكة الإنترنت، حيث يجب عليه تقديم نسخة منها ضمن ملف أوراقه.

4-يجب على الطالب الحفاظ على كود الدخول والرقم السري حيث يمثل هذان الرقمان ضمان سرية البيانات الخاصة به ويضمن عدم السماح لأي شخص بتعديل رغباته.

5-يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، فى أي وقت يشاء حتى انتهاء مواعيد التسجيل، علماً بأنه يتم ترشيح الطالب وفقاً لآخر تعديل سجله الطالب.

• مواعيد صرف الأوراق ومواعيد الدخول علي موقع التنسيق الالكتروني لتسجيل البيانات الأساسية والدرجات والرغبات وحجز موعد لتسليم الأوراق بالمكتب:

أولا: مواعيد صرف الأوراق:

سيتم البدء في صرف الأوراق للطلاب بداية من يوم السبت الموافق 20/8/2022 حتي تاريخ انتهاء المرحلة بالمكتب الرئيسي بالقاهرة وفرعي المكتب في الإسكندرية وأسيوط.

ثانياً: مواعيد إدخال البيانات علي موقع التنسيق الالكتروني:

تقرر أن يكون بدء إدخال البيانات علي موقع التنسيق الالكتروني بداية من يوم الثلاثاء الموافق 23/8/2022 حتى الموعد المحدد لأنتهاء هذه المرحلة وذلك عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات ويتم فتح هذه المعامل اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة مساءً يومياً.

- يمكن للطالب التقدم عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحاً لمدة 24 ساعة طوال أيام التقدم.

- على الطالب تقديم المستند الذي يفيد الإقامة الشرعية (قانونية وفعلية) للطالب وولي أمره من البلد الحاصل منها على الشهادة الثانوية خارج جمهورية مصر العربية، وذلك خلال مدة الدراسة التي تمنح الشهادة الثانوية على أساسها ويحسب منها المجموع الاعتباري للدرجات، من خلال تقديم إقامة فعلية موثقة من المستشار الثقافي المصري أو من السفارة المصرية بالدولة المانحة وجواز سفر موضحاً به تواريخ الدخول والخروج خلال فترة الدراسة، بالإضافة لشهادة تحركات موضحاً بها تواريخ الدخول والخروج.

- سيكون متاح للطالب قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشعب المختلفة وعليه اختيار رغباته من بينها.

• يحدد الطالب محافظة السكن "وهى المنطقة التي يرغب في أن تكون محل إقامته"، عند تقدمه لكتابة رغباته في استمارة التنسيق الإلكتروني، وسيتم توزيعه على الكليات أو المعاهد بناء على ما سيقوم بتسجيله ووفقاً لقواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي.

•يجب على الطالب مناقشة ترتيب رغباته مع أسرته بعناية تامة، حتى تكون الاختيارات التي سيبديها ممثلة تماما لرغباته وقدراته ومجموعة المواد المؤهلة الناجح فيها.

•إذا كان الطالب قد اجتاز امتحان S.A.T فعليه القيام بإرســــال نسخـــــــة الكترونية Soft copy من نتائج امتحان (SAT.I & SAT.II) من خلال حساب الطالب على موقع College Board، مباشرة على الكود رقم 7437 بكلية الهندسة جامعة القاهرة، وفي ضوء ما أقرته وزارة التربية والتعليم في هذا الشأن مع الالتزام بالتعليمات التي سيتم إعلانها على موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت ، والطالب الذي لن تصل نتيجة درجات امتحان (SAT.I & SAT.II) الخاصة به لن يتم ترشيحه وسيحذف اسمه من نتائج الطلاب المتقدمين.

•وفي حالة إذا ما كان الطالب قد اجتاز امتحان EST أو A.C.T الذين أقرتهما وزارة التربية والتعليم ووافق المجلس الأعلى للجامعات على اعتمادهما كامتحانين مكافئين لامتحان S.A.T فعليه الالتزام بالتعليمات المقررة بهذا الشأن.

•ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساء اليوم الأخير للتقدم.

- تعليمات هامة للطلاب من الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية:

طرق التعرف على نتيجة الترشيح:

- النتائج ستكون متاحة علي نفس الموقع الذي قام الطالب بتقديم رغباته عليه.

- يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح النهائية بعد انتهاء مرحلة تقليل الاغتراب من الموقع.

- سيتم لاحقاً الإعلان عن الموعد الذي سيتم تحديده لإجراء اختبارات القدرات المؤهلة للكليات التي يتطلب الالتحاق بها اجتياز اختبارات للقدرات بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة(العربية والأجنبية).