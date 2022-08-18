تنظيم احتفالية باليوم القومي للسكان في الوادي الجديد

أكد اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن فرع المجلس القومي للسكان بالمحافظة نظم احتفالية تحت شعار "سكان مصر والجمهورية الجديدة" بمناسبة الاحتفال باليوم القومي للسكان بحضور القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، والدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة للسكان.

وقال الزملوط، إن الاحتفالية تضمنت فقرات فنية عن قضايا السكان المختلفة، واستعراض أهم الإنجازات التي حققتها المحافظة في مجال السكان، وأهمها مشروع الجذب السكاني وحملة القضاء على التسرب من التعليم وأندية السكان بالوحدات المحلية القروية وتحقيق ارتفاع بمعدلات مساهمة المرأة في قوة العمل.