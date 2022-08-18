رئيس الوزراء الجزائري: تعويض كل المتضررين من حرائق الغابات

أكد رئيس الوزراء الجزائري، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس، أنه سيتم تعويض كل المتضررين من الحرائق الأخيرة، التي ضربت عدة ولايات بالجزائر.

وبحسب ما نشره موقع «النهار» الجزائري، اليوم الخميس، قال رئيس الحكومة، لدى حديثه مع المواطنين المتضررين من الحرائق، بولاية الطارف: «نحصي حاليا الخسائر التي خلفتها الحرائق، وسيتم تعويض كل المتضررين».

ووصل رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمان، صباح الخميس، رفقة وفد وزاري إلى مطار رابح بيطاط بعنابة، ليتجه بعدها إلى ولاية الطارف، للوقوف على مخلفات الحرائق، وهذا بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وبلغت الحصيلة الأولية للوفيات جراء حرائق الغابات في 3 ولايات شرقية بالجزائر، 37 وفاة، وذلك بحسب ما أفادته وسائل إعلام جزائرية، صباح الخميس.

وأعربت وزارة الخارجية، أمس الأربعاء، عن خالص تعازي مصر ومواساتها للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، وشعبها الشقيق، ولذوي ضحايا الحرائق التي اندلعت بعدد من الولايات الجزائرية، وأسفرت عن وفاة وإصابة عدد من الأشقاء الجزائرييّن.

وتؤكد وزارة الخارجية، على وقوف مصر الكامل إلى جانب الجزائر الشقيقة في هذا المُصاب الأليم، مُعربة عن صادق التمنيات بالشفاء العاجل لجميع المُصابين.