روبرت كوخ يرصد انخفاضا جديدا في أعداد إصابات كورونا في ألمانيا

أعلن معهد روبرت كوخ لأبحاث الفيروسات في ألمانيا، أنه رصد مجددا انخفاضا في أعداد الإصابات بعدوى فيروس كورونا في الأسبوع الماضي.

وجاء في التقرير الأسبوعي للمعهد الصادر مساء اليوم الخميس، أن معدل الإصابة الأسبوعي تراجع في الأسبوع الماضي (من 8 إلى 14 أغسطس) بنسبة 18% مقارنة بالأسبوع السابق عليه.

وأضاف المعهد أن المعدل المسجل للإصابات الجديدة لكل 100 ألف نسمة في ذلك الأسبوع وصل إلى 356 ،غير أن المعهد توقع أن يكون هناك عدد كبير لم يتم تسجيله.

ورأى المعهد أنه "رغم تراجع أعداد الإصابات فإن ضغط العدوى لا يزال كبيرا في مجمل السكان و كل الشرائح العمرية"، وروج مجددا لتلقي التطعيم قائلا:" الأشخاص غير الملحقين من كل الشرائح العمرية لا يزالون معرضين بدرجة كبيرة للإصابة بمسار خطير لمرض كوفيد-19".

كانت اللجنة الدائمة للتطعيم في ألمانيا أصدرت في وقت سابق من اليوم، بيانا أوصت فيه بتلقي جرعة تنشيطية إضافية للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما لحمايتهم من الإصابة بمسار خطير للمرض، وكانت هذه التوصية تسري قبل ذلك على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاما.

وقال المعهد إن السلالة الفرعية لأوميكرون بي ايه.5، التي تهيمن على حالات الإصابة في ألمانيا منذ منتصف يونيو بنسبة تبلغ 95% بين العينات الإيجابية في أول أسبوع من أغسطس، أزاح المتغيرات الأخرى تماما.

وارتفعت نسبة هذه السلالة الفرعية مجددا بشكل طفيف بينما واصلت السلالتان بي ايه.2 وبي ايه.4 التراجع لتصل إلى 1ر1% و7ر3% بين العينات الإيجابية.

وذكر المعهد أن سلالة بي أيه.2.75 المنتشرة بقوة في مناطق مختلفة ومنها الهند، لم يتم اكتشافها سوى عشر مرات فقط بين العينات الإيجابية حتى الآن ،واستبعد المعهد أن تكون لهذه السلالة ميزة للنمو في ألمانيا التي تهيمن سلالتا بي إيه.4 وبي ايه.5 على حالات الإصابة فيها.