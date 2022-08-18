جوتيريش يطالب بانسحاب القوات من محطة زابوروجيا النووية

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دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مجددا اليوم الخميس بانسحاب كل القوات المحيطة بمحطة زابوروجيا للطاقة النووية في أوكرانيا.

واستهدفت تفجيرات منطقة أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا في المنطقة التي تحتلها روسيا، مع تبادل كل من موسكو وكييف الاتهامات لبعضهما البعض بالقصف.

وقال جوتيريش اليوم الخميس بعد اجتماع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس التركي رجب طيب أدروغان في لفيف الأوكرانية إنه "يجب أن تكون المنطقة منزوعة السلاح".

وأضاف أن "هناك حاجة عاجلة لاتفاق من أجل إعادة زابوروجيا لسابق عهدها كبنية تحتية مدنية خالصة ولضمان سلامة المنطقة".

وقال: "يجب أن يسود المنطق لتجنب أي أعمال قد تهدد الوحدة المادية لمحطة الطاقة أو سلامتها أو أمنها".

وتعارض روسيا نزع السلاح بالموقع.