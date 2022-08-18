روسيا توقع مع تركيا عقد توريد الفوج الثاني من منظومة الدفاع الجوي إس-400

قال مدير الهيئة الفدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، دميتري شوغاييف، إنه تم توقيع عقد توريد الفوج الثاني من منظومات "إس-400" الروسية إلى تركيا، وبدأ تنفيذه.

وأضاف شوغاييف: "تم بالفعل التوقيع على وثيقة العقد لتوريد الفوج الثاني من S-400 إلى تركيا ويجري التنفيذ حاليا".

ووفقا له "تظل تركيا شريكا مهما لروسيا، إذ تتمتع الدولتان بعلاقات تجارية واقتصادية وثيقة، ويتطور التعاون الثنائي بنشاط في العديد من المجالات، بما في ذلك التعاون العسكري التقني".

وأضاف أن "الوضع السياسي الصعب الذي تطور هذا العام أثر سلبا على بعض جوانب التفاعل بين الجانب الروسي والشركاء، ومع ذلك فإن التعاون العسكري التقني مع تركيا يتطور تماشيا مع الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين رئيسي البلدين. نخطط لمواصلة العمل مع الشركاء الأتراك على أساس شفاف ومتبادل المنفعة".

في الوقت نفسه، شدد شوغاييف على أن نظام الدفاع الجوي S-400 Triumph هو نظام فريد من نوعه: "يمكنني أن أصرح بثقة تامة بأنه في السنوات القادمة لن يكون بمقدور أي دولة أن تنشئ نظاما مماثلا، من حيث خصائص الأداء (الخصائص التكتيكية والفنية)، لـS-400".

وقعت روسيا وتركيا في عام 2017 أول عقد لمجموعة معدات لفوج من S-400 بمبلغ 2.5 مليار دولار، مع خيار شراء فوج آخر. تم تسليم الفوج الأول للجانب التركي في صيف وخريف عام 2019.