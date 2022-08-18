محمد رضوان: أقدم شخصية والد ياسمين رئيس في فيلم خطة مازنجر

أعرب الفنان محمد رضوان عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في فيلم "خطة ماسنجر"، بطولة كل من الفنانة ياسمين رئيس، حمدي المرغيني، محمود حافظ، بيومي فؤاد، ومن المفترض عرضة في السينمات يوم 25 من الشهر الجاري.

وكشف رضوان، للشروق، عن شخصيته في الفيلم، حيث إنه يقدم دور رجل في منطقة شعبية يدعى "أبو فاتن"، وهي ياسمين رئيس، وتدور الأحداث الكوميديا من داخل الحارة الشعبية، والفيلم يحمل كوميديا جديدة وفريدة من نوعها، وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور.

جدير بالذكر آخر أعمال الفنان محمد رضوان مسلسل "رانيا وسكينة" بطولة الفنانة روبي، ومي عمرو، أوتاكا، وتم عرضة في دراما رمضان الماضي وحقق من خلاله نجاح كبير.