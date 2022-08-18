وزيرة ألمانية تناشد الولايات فرض ارتداء الكمامات بالمدارس بداية الخريف

ناشدت وزيرة الأسرة الألمانية ليزا باوس، الولايات الاستفادة من إمكانية فرض إلزام ارتداء الكمامات بالمدارس، في حالة رصد أعداد إصابة كثيرة بكورونا في الخريف والشتاء.

وقالت باوس لشبكة التحرير الصحفي بألمانيا، في عددها الصادر اليوم الخميس: "قانون الحماية من العدوى الجديد يمنح الولايات إمكانية استخدام إلزام ارتداء الكمامات في المدارس. مناشدتي للولايات هي: استخدموا هذه الإمكانية بالمدارس، إذا لزم الأمر، هذا أفضل من أن يتم إلغاء الحصص بسبب مرض كثير من المعلمين".

يشار إلى أنه من المقرر في 24 أغسطس الجاري أن يمنح مجلس الوزراء الضوء الأخضر لمشروع قانون مثير للجدل مقدم من وزيري الصحة والعدل الألمانيين كارل لاوترباخ وماركو بوشمان عن إجراءات مواجهة فيروس كورونا خلال فصلي الخريف والشتاء.

وبحسب القانون، من المقرر تطبيق إلزام ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة اعتبارا من الأول من أكتوبر القادم، بغض النظر عن معدل الإصابة بالعدوى.

وأكد وزير الصحة، أنه يمكن للولايات التخلي عن ذلك، إلا أنه صرح بأنه يتوقع أن تتخذ جميع الولايات الاتحادية هذا الإجراء؛ لأنه على الأرجح سيتردى وضع انتشار فيروس كورونا بعد انتهاء إجازات الصيف.