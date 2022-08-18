 وزيرة ألمانية تناشد الولايات فرض ارتداء الكمامات بالمدارس بداية الخريف - بوابة الشروق
الخميس 18 أغسطس 2022 11:11 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد سلسلة انتصارات الفارس الأبيض.. برأيك من بطل الدوري العام ؟

النتـائـج تصويت

وزيرة ألمانية تناشد الولايات فرض ارتداء الكمامات بالمدارس بداية الخريف

(د ب أ)
نشر في: الخميس 18 أغسطس 2022 - 10:54 ص | آخر تحديث: الخميس 18 أغسطس 2022 - 10:54 ص

ناشدت وزيرة الأسرة الألمانية ليزا باوس، الولايات الاستفادة من إمكانية فرض إلزام ارتداء الكمامات بالمدارس، في حالة رصد أعداد إصابة كثيرة بكورونا في الخريف والشتاء.

وقالت باوس لشبكة التحرير الصحفي بألمانيا، في عددها الصادر اليوم الخميس: "قانون الحماية من العدوى الجديد يمنح الولايات إمكانية استخدام إلزام ارتداء الكمامات في المدارس. مناشدتي للولايات هي: استخدموا هذه الإمكانية بالمدارس، إذا لزم الأمر، هذا أفضل من أن يتم إلغاء الحصص بسبب مرض كثير من المعلمين".

يشار إلى أنه من المقرر في 24 أغسطس الجاري أن يمنح مجلس الوزراء الضوء الأخضر لمشروع قانون مثير للجدل مقدم من وزيري الصحة والعدل الألمانيين كارل لاوترباخ وماركو بوشمان عن إجراءات مواجهة فيروس كورونا خلال فصلي الخريف والشتاء.

وبحسب القانون، من المقرر تطبيق إلزام ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة اعتبارا من الأول من أكتوبر القادم، بغض النظر عن معدل الإصابة بالعدوى.

وأكد وزير الصحة، أنه يمكن للولايات التخلي عن ذلك، إلا أنه صرح بأنه يتوقع أن تتخذ جميع الولايات الاتحادية هذا الإجراء؛ لأنه على الأرجح سيتردى وضع انتشار فيروس كورونا بعد انتهاء إجازات الصيف.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك