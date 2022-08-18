فرقة المنصورة للموسيقى العربية تحيي مهرجان صيف بلدنا بمصيف بلطيم

أحيت فرقة المنصورة للموسيقى العربية، مساء اليوم الخميس، إحدى ليالي مهرجان صيف بلدنا 2، بقيادة الفنان محمد جابر والفنان عصام عزب.

قدمت الفرقة مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأغاني منها أغنية الحب كله أداء الفنان حسين السيد، وأغنية حلوين من يومنا أداء الفنان عبده رزق، وأغنية عيون القلب اداء الفنانة نسرين الشعراوي، وأغنية "بتسأل ليه عليا" أداء الفنانة شاهى، وأغنية "على حسب وداد" أداء الفنان مصطفى أحمد عوض، وأغنية "زي العسل" أداء الفنانة شمس مجدى، وأغنية "حلوة السقايين" أداء الفنانة شهد خالد، وأغنية "يانا يانا" أداء الفنانة ميريهان، أغنية "دارت الأيام" أداء الفنانة سلمى علاء.

وتقام هذه الليالي المميزة تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وبتوجيهات المخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ورئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا الثقافي، وأمل عبدالله، والدكتورة جاكلين بشرى، وكيل وزارة الثقافة بكفر الشيخ، وبحضور مروة محمود مدير بيت ثقافة بلطيم، وعلي العشري، وتقوى عطية مسؤولا المتابعة بالفرع.