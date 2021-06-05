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الولايات المتحدة تشيد بجهود الجابون لمواجهة أزمة تغير المناخ

واشنطن - أ ش أ
نشر في: الخميس 18 أغسطس 2022 - 2:28 م | آخر تحديث: الخميس 18 أغسطس 2022 - 2:28 م

أشادت الولايات المتحدة بجهود الجابون لمواجهة تغير المناخ من خلال حمايتها النموذجية للبيئة وبرنامجها الطموح للحد من أرصدة الكربون والذي أصبح أحد الاتجاهات الراهنة لتقليص آثار الاحتباس الحراري.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن -في بيان صحفي نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني بمناسبة عيد الجابون الوطني، اليوم الخميس- حرص واشنطن على مواصلة شراكتها مع ليبرفيل لتحسين الأمن البحري في خليج غينيا وتعزيز السلام والأمن وحقوق الإنسان من خلال مجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

كما هنأ بلينكن، بحسب البيان، الجابون على انضمامها إلى رابطة دول الكومنولث، معربا عن تطلعه لتعزيز الشراكة الثنائية.

واختتم بيانه قائلا: بالنيابة عن الولايات المتحدة، أتقدم بأطيب تمنياتي لشعب جمهورية الجابون في الذكرى الثانية والستين على استقلالهم.

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