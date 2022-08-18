 ارتفاع حصيلة قتلى كارثة الفيضان الجبلي بالصين.. وتضرر 6245 شخصا في 6 قرى - بوابة الشروق
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ارتفاع حصيلة قتلى كارثة الفيضان الجبلي بالصين.. وتضرر 6245 شخصا في 6 قرى

بكين - أ ش أ
نشر في: الخميس 18 أغسطس 2022 - 2:36 م | آخر تحديث: الخميس 18 أغسطس 2022 - 2:36 م

ارتفعت حصيلة قتلى كارثة الفيضان الجبلي بالصين إلى 16 شخصا اليوم الخميس، فيما لا يزال 36 شخصا في عداد المفقودين.

وأعلنت السطات المحلية الصينية -في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم- أن الفيضان الجبلي نجم عن هطول أمطار غزيرة مفاجئة في مقاطعة تشينغهاي بشمال غربي الصين؛ ما أسفرعن حدوث فيضانات وانهيارات طينية، وتسبب في تغيير الأنهار لمساراتها.

وقالت السلطات إن إجمالي 6245 من السكان في ست قرى تضرروا من تلك الكارثة الطبيعية، فيما قامت المقاطعة على الفور بتفعيل المستوى الثاني من نظام الاستجابة للطوارئ، وهو ثاني أعلى مستوى ضمن أربعة مستويات.

وأضافت أنها أرسلت أكثر من ألفي فرد من الشرطة المسلحة والأمن العام والطوارئ والصحة وغيرها من الدوائر، بالإضافة إلى أكثر من 160 مركبة، للمشاركة في جهود الإنقاذ والإغاثة.


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