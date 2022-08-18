وسائل إعلام جزائرية: ارتفاع ضحايا حرائق الغابات إلى 37 وفاة

أفادت وسائل إعلام جزائرية، اليوم الخميس، بارتفاع حصيلة الضحايا جراء حرائق الغابات في ثلاث ولايات شرقية إلى 37 وفاة.

ووفق صحيفة "النهار" الجزائرية على موقعها الإلكتروني اليوم، ارتفعت حصيلة ضحايا حرائق الغابات التي شهدتها ولاية الطارف إلى 30 وفاة و161 إصابة.

وأشارت الصحيفة إلى إعلان ولاية سوق أهراس العثور على جثث 5 ضحايا من عائلة واحدة ينحدرون من بلدية مداوروش، فجر اليوم عقب حرائق الغابات التي اندلعت نهار أمس الأربعاء، في عدد من بلديات الولاية.

وكانت الإذاعة الجزائرية اليوم نقلت عن خلية اليقظة التابعة لولاية الطارف قولها إن الوفيات في الولاية تتوزع إلى 11 طفلا وست نساء و13 رجلا.

وأشارت الإذاعة إلى أنه بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وصل الوزير الأول (رئيس الوزراء) أيمن بن عبد الرحمن، اليوم إلى مطار عنابة الدولي ليتنقل بعدها إلى ولاية الطارف، للوقوف على الوضع والمتابعة الميدانية والمباشرة للجهود المبذولة من أجل التصدي للنيران.

وكان المكلف بالإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية النقيب نسيم برناوي أكد السيطرة على النيران في المناطق الأكثر اشتعالا ، مشيرا إلى أنه لم يتبق سوى حريقين بولاية الطارف تتواصل الجهود لإخمادهما .

وكشف برناوي عن "إخماد 38 حريقا من مجموع 63 حريقا"، مؤكدا دعم الفرق المتواجدة في النقاط المشتعلة بأكثر من 1700 عون إضافي كخطوة استباقية من المديرية العامة للحماية المدنية عقب نشرة ديوان الأرصاد الجوية والتي تشير إلى ارتفاع درجات الحرارة بالولايات الشرقية.

يذكر أن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود أعلن أمس الأربعاء تسجيل 26 وفاة منها 24 بولاية الطارف و ضحيتان بولاية سطيف، إثر الحرائق التي نشبت بعدد من الغابات عبر بعض الولايات في البلاد، كاشفا عن تسجيل 106 حرائق أدت إلى إتلاف 800 هكتار من الغابات و هكتار من الأحراش منذ بداية الشهر الجاري.

وقدم الرئيس تبون أمس التعازي لعائلات ضحايا الحرائق بولاية الطارف وسطيف.