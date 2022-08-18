أكد علاء عبد العادل المدير الفني لنادي إيسترن كومباني، أن نقطة التعادل مع الأهلي ليست كافية لحسم البقاء في الدوري هذا الموسم، وذلك بعد تعادله سلبيا، مع الأحمر، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من المسابقة المحلية.

وقال عبد العال، في تصريحات إذاعية عقب المباراة: «نقطة جيدة أمام الأهلي في مشوارنا الصعب، هذه النقطة ليست هي التي ستحسم البقاء في الدوري، ولكنها أفضل من لا شيء».

وواصل: «المباريات الثلاثة القادمة صعبة ولن يتعاطف معنا أي فريق، ولكن اليوم بتعادلنا مع الأهلي جعلنا الزمالك يقترب بقوة نحو حصد الدوري».

وأوضح: «بين الشوطين تحدثت مع اللاعبين، وشعرت أنهم (متكهربين)، وهناك عدم تمركز وكنا نعطي فرصة للأهلي أن يضعنا تحت ضغط وقمنا بتصحيح هذه الأخطاء، و أتيحت لنا فرصتين في الشوط الأول كان من الممكن أن نسجلهم، وهناك فرصة محققة لميهوب في الشوط الثاني».

وواصل: «الذي يقول إن الأهلي ليس في مستواه هذا غير صحيح، الأهلي فاز على الاتحاد السكندري والمصري والمقاصة وحقق المكسب آخر 3 مباريات، واللاعبون الصغار يريدون أن يثبتوا أنفسهم، وكانوا لديهم دوافع ويلعبون باسمه وتاريخه».

وشدد: «حصلنا على نقطة من الأهلي نستحقها، استطعنا التعامل مع المباراة بشكل جيد، وأهنئ عمرو حسام حارس فريقي على أدائه في المباراة وتصديه لأكثر من كرة»

وأتم: «الحكم أدى مباراة جيدة ولكن طالما هناك تقنية فيديو عليك أن ترى الهجمة من بدايتها، ويرى هل هناك خطأ لصالحنا من البداية قبل الطرد الذي حصلنا عليه، بالإضافة للأخطاء التي احتسبها للأهلي في وسط الملعب والتي كانت تُعطي المارد الأحمر الأفضلية».