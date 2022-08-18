الرئيس اللبناني يمنح نائب رئيس مجلس النواب الراحل فريد مكاري وسام الأرز الوطني

قرر الرئيس اللبناني ميشال عون منح نائب رئيس مجلس النواب السابق الراحل فريد مكاري وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط أكبر تقديرا لدوره وعطاءاته في الحياة السياسية والوطنية اللبنانية.



ومن المقرر أن يضع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الوسام على نعش الفقيد باسم رئيس الجمهورية غدا.



وكان نائب رئيس المجلس النيابي السابق فريد المكاري قد وافته المنية أمس عن عمر يناهز الـ 75 عاما، بعد صراع مع المرض.



ولد المكاري في بلدة أنفه عام 1947، وحصل على بكالوريوس في الهندسة المدنية من الولايات المتحدة الأمريكية، ثم انتخب نائبا عن محافظة الشمال في منطقة الكورة لعدة دورات عام 1992 و1996 و2000 و2005 و2009، حيث ساهم في أعمال اللجان النيابية ثم انتخب نائبا لرئيس مجلس النواب في يونيو عام 2005 وهو نفس العام الذي عين فيه وزيرا للإعلام في حكومة رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري. كما انتمى إلى كتلة "تيار المستقبل" النيابية، واشتهر بمواقفه البارزة ضد السلاح غير الشرعي والتمسك بعروبة لبنان وعلاقته مع أشقاءه العرب.



ونعى رئيس مجلس النواب نبيه بري وفاة الراحل فريد مكاري، كما نعاه عدد من النواب والسياسيين ورؤساء الحكومات اللبنانية السابقين ومن بينهم رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة ورئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري.