الرئيس التونسي يعزي نظيره الجزائري هاتفيا في ضحايا الحرائق

أجرى الرئيس التونسي قيس سعيد، اتصالًا هاتفيًا، اليوم الخميس، مع نظيره الجزائري عبدالمجيد تبّون، أعرب خلاله عن أحر التعازي في وفاة عدد من الجزائريين إثر الحرائق التي اشتعلت بمناطق متعدّدة، متمنيًا أن يمن الله (تعالى) على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ الجزائر من كل مكروه وشر.



وأكّد الرئيس التونسي -خلال الاتصال- أن بلاده تتقاسم مع الجزائر نفس الوضع، وتتقاسم معها أيضًا عمليات الإطفاء بتوجيه ما لديها من إمكانيات للوقوف إلى جانب الشعب الجزائري الشقيق، كما كانت دائمًا وأبدًا.



وكانت تونس والجزائر قد شهدتا عددًا من حرائق الغابات، خلال اليومين الماضيين، وأسفرت الحرائق في الجزائر عن وفاة وإصابة العشرات.