 الدنمارك تسجل 1900 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 وفيات - بوابة الشروق
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الدنمارك تسجل 1900 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 وفيات

كوبنهاجن - د ب أ
نشر في: الخميس 18 أغسطس 2022 - 10:46 ص | آخر تحديث: الخميس 18 أغسطس 2022 - 10:46 ص

سجلت الدنمارك 1900 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و10 وفيات، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 3 ملايين و304 آلاف و657 إصابة، والوفيات إلى6875.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 13 مليونا و216 ألفا و255 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في الدنمارك حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


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