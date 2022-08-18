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مسؤول صيني: يجب أن تظهر هوليوود مزيدا من الاحترام الثقافي

د ب أ
نشر في: الخميس 18 أغسطس 2022 - 2:38 م | آخر تحديث: الخميس 18 أغسطس 2022 - 2:38 م

تريد الصين من صناع الأفلام الأمريكية اظهار المزيد من الاحترام الثقافي، وذلك في تصريح نادر بشأن تراجع حظوظ هوليوود، عقب أن منعت الصين عرض سلسلة من الأفلام الأمريكية الناجحة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن صن يلي نائب وزير إدارة الاعلام باللجنة المركزية للحزب الشيوعي القول "نأمل في استمرار تحسن جودة الأفلام الأمريكية على أساس احترام ثقافتنا وعاداتنا وسلوكيات المشاهدين".

وأضاف: "سوف نستورد من أي دولة تصنع أفلاما أفضل، وأكثر ملائمة لذوق المشاهدين الصينيين".

ويشار إلى أن الصين تعد أكبر سوق للافلام في العالم، ومصدر مهم للعائدات بالنسبة لهوليوود. وتعد 41% من الأفلام التي استوردتها الصين على مدار الـ10 أعوام الماضي أمريكية، كما أن عائدات بعض الأفلام الأمريكية في الصين تجاوز عائداتها في أمريكا، وفقا لما قاله صن.

وتعد هذه أول مرة يعلق فيها مسؤول صيني بارز على سبب صعوبة حصول الأفلام الأمريكية على الموافقة للعرض المحلي.

وقد تراجعت الحصة السوقية لهوليوود بنسبة قياسية العام الماضي في ظل تزايد النزعة القومية وجهود الرئيس الصيني شي جين بينج للحد من النفوذ الثقافي الغربي.


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