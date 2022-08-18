أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي البدء فى صرف أوراق الطلاب الحاصلين علي الشهادات المعادلة العربية والأجنبية بداية من بعد غد السبت، حتى الاثنين (5 سبتمبر المقبل)، بالمكتب الرئيسي بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط.

وذكر بيان صادر اليوم عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه استمرارا للتيسيرات المقدمة للطلاب الحاصلين علي الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، تقرر فتح فرع جامعة الإسكندرية لصرف وقبول الأوراق لطلاب الشهادات المعادلة ومقره المدينة الجامعية للبنات بعزبة سعد بسموحة، لخدمة أبناء محافظة الإسكندرية والوجه البحري بصفة عامة، وفتح فرع جامعة أسيوط لصرف وقبول أوراق طلاب نفس الشهادات، ومقره بمبنى إدارة جامعة أسيوط القديم بالوليدية لخدمة أبناء محافظة أسيوط والوجه القبلي بصفة عامة، بالإضافة للمكتب الرئيسي بالقاهرة بمقر إدارة رعاية الطلاب بالمدينة الجامعية للبنين بجامعة عين شمس.

وأضاف البيان أنه بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية السودانية والثانوية الليبية يتم صرف وقبول الأوراق بالنسبة لهم بمقر المكتب الرئيسي بالقاهرة فقط، مع التأكيد علي التطبيق التام لكل الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية خلال أعمال المرحلة بمقر المكتب الرئيسي وفرعيه، مع سداد ثمن دليل القبول وباقي الأوراق من خلال مكاتب البريد المختلفة وذلك علي الكود المؤسسي رقم 13600101 ورقم الحساب الدائن رقم (9190447778)، وبموجب إذن الدفع سيتمكن الطالب من صرف ملف مكتب التنسيق ودليل القبول.

وأشار البيان إلى أنه سيتم استلام رقم الدخول والرقم السري عند تسجيل الطالب بياناته الأساسية علي موقع التنسيق الالكتروني: www.tansik.egypt.gov.eg، على أن يتم حضور الطالب إلي المكتب الرئيسي أو أي من فرعيه مرة واحدة فقط عند تسليم الشهادات الأصلية بالإضافة إلي نسخة من البيانات الأساسية وكشف المواد والدرجات الخاصة بكل مادة وبيان رغبات الطالب.

ولفت البيان إلى أنه سيتم البدء في صرف الأوراق للطلاب بداية من بعد غد السبت حتي تاريخ انتهاء المرحلة بالمكتب الرئيسي بالقاهرة وفرعي المكتب في الإسكندرية وأسيوط، كما تقرر أن يكون بدء إدخال البيانات علي موقع التنسيق الالكتروني بداية من يوم الثلاثاء الموافق 23 أغسطس الجاري، حتى الموعد المحدد لأنتهاء هذه المرحلة وذلك عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات ويتم فتح هذه المعامل اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة مساءً يومياً، كما يمكن للطالب التقدم عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحاً لمدة 24 ساعة طوال أيام التقدم.

وأوضح البيان أنه علي الطالب تقديم المستند الذي يفيد الإقامة الشرعية (قانونية وفعلية) للطالب وولي أمره من البلد الحاصل منها على الشهادة الثانوية خارج جمهورية مصر العربية، وذلك خلال مدة الدراسة التي تمنح الشهادة الثانوية على أساسها ويحسب منها المجموع الاعتباري للدرجات، من خلال تقديم إقامة فعلية موثقة من المستشار الثقافي المصري أو من السفارة المصرية بالدولة المانحة و جواز سفر موضحاً به تواريخ الدخول والخروج خلال فترة الدراسة، بالإضافة لشهادة تحركات موضحاً بها تواريخ الدخول والخروج.

وذكر البيان أنه إذا كان الطالب قد اجتاز امتحان S.A.T فعليه القيام بإرسال نسخة الكترونية Soft copy من نتائج امتحان (SAT.I & SAT.II) من خلال حساب الطالب على موقع College Board، مباشرة على الكود رقم 7437 بكلية الهندسة جامعة القاهرة، وفي ضوء ما أقرته وزارة التربية والتعليم في هذا الشأن مع الالتزام بالتعليمات التي سيتم إعلانها على موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت، والطالب الذي لن تصل نتيجة درجات امتحان (SAT.I & SAT.II) الخاصة به لن يتم ترشيحه وسيحذف اسمه من نتائج الطلاب المتقدمين، وفي حالة إذا ما كان الطالب قد اجتاز امتحان EST أو A.C.T الذين أقرتهما وزارة التربية والتعليم ووافق المجلس الأعلى للجامعات على اعتمادهما كامتحانين مكافئين لامتحان S.A.T فعليه الالتزام بالتعليمات المقررة بهذا الشأن.