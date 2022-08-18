الاتحاد السكندري يواصل تحضيراته لمواجهة البنك الأهلي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري تدريباته تحت قيادة مديره الفني محمد عمر، ومعه المدرب العام محمد نور استعدادا لمواجهة البنك الأهلي الهامة والمصيرية والتي تقام السبت المقبل على استاد الإسكندرية في إطار منافسات الأسبوع 31 للدوري الممتاز .

وركز محمد عمر خلال التدريبات الأخيرة على علاج أخطاء دفاع الفريق التي ظهرت خلال اللقاءات الأخيرة وتسببت في خسارة الفريق 9 نقاط كاملة في مواجهاته الثلاث أمام طلائع الجيش التي خسرها الاتحاد بهدفين مقابل هدف واحد وأمام الأهلي وخسر بثلاثة نظيفة وأخيرًا أمام الإسماعيلي وخسرها بهدف واحد مقابل لا شيء .

وكان محمد عمر المدير الفني للفريق الأول قد طالب لاعبيه بأهمية إيقاف نزيف النقاط والسعي لمصالحة جماهير الاتحاد الغاضبة وتحقيق الفوز على البنك الأهلي والابتعاد عن مناطق الخطورة بالجدول ودخول منطقة الأمان .

من جانب آخر، أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد الجولتين 32 و33 للدوري حيث يواجه الاتحاد السكندري نظيره الزمالك على استاد القاهرة يوم الثلاثاء 23 أغسطس الجاري ثم يواجه المقاولون العرب الجمعة 26 أغسطس على استاد الإسكندريه في حين أجلت اللجنة مواعيد منافسات الأسبوع الأخير للدوري تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية.