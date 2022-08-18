قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، إن دولة فلسطين تستعد للإعلان عن قائمة بأسماء منظمات إسرائيلية لوضعها على قوائم الإرهاب، ضمن خطوات تعمل القيادة على اتخاذها، ردا على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعب فلسطين، وتنكرها لقرارات الشرعية الدولية.

وبحسب ما نشرته وكالة «وفا»، قال المالكي في حديث لإذاعة «صوت فلسطين» اليوم الخميس، إن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات القانونية لوضع هذه المنظمات على قوائم الإرهاب، وحشد الدعم الدولي لتصنيفها كمنظمات إرهابية، ومطالبة المجتمع الدولي بعدم التعامل معها، بحيث سيتم الاعلان عن هذه القائمة بالوقت المناسب.

وأشار إلى أن «التقرير الشهري لدولة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، سيتضمن ملف إغلاق سلطات الاحتلال مقرات تلك المؤسسات، رغم رفض الدول الأوروبية التصنيف الإسرائيلي».

ومن بين الخطوات الفلسطينية بحسب المالكي، التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، للحصول على قرار يطلب من محكمة العدل الدولية إبداء رأيها في طبيعة الوجود العسكري الإسرائيلي، سواء أكان دولة فصل عنصري أم سلطة احتلال.