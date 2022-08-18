السيطرة علي حريق بشقة في شارع الترعة بالمنصورة

اندلع حريق بأحد الشقق السكنية بمدينة المنصورة، فى محافظة الدقهلية، دون خسائر فى الأرواح.

وكان قد تلقى مسؤول غرفة الأزمات والكوارث بحى غرب المنصورة بلاغا من غرفة العمليات بالمحافظة، يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة من شقة سكنية بنطاق حى غرب المنصورة.

وعلى الفور توجه إلى موقع البلاغ منى المتبولى نائب رئيس حى غرب، ومحمد خفاجى مسئول الطرق، ومسئولى الأزمات والكوارث والمتابعة الميدانية بحى غرب إلى مكان الواقعة الكائن بشقة بالدور الثانى العلوى بالعقار رقم 25 بشارع أبو زر الغفارى المتفرع من شارع الترعة.

وأخطرت قوات الحماية المدنية التى توجهت على الفور بسيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، وتمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على الحريق قبل امتداده لباقي أدوار العقار، وتسبب الحريق بإحداث خسائر بمحتويات الشقة ولم يسفر عن أي خسائر في الأرواح أو إصابات.