أردوغان: الوساطة أسرع طريق لتحقيق السلام في أوكرانيا

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صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تصر على ضرورة تسوية الحرب في أوكرانيا من خلال القنوات الدبلوماسية، معربا عن استعداد أنقرة للعمل كوسيط.

وقال أردوغان في تصريحات أصدرها بمكتبه " مستعدون للقيام بدور المساعد أو الوسيط بهدف إحياء المفاوضات بشأن الخطوط العريضة التي تم وضعها في إسطنبول".

وأضاف "الأمر الهام هو إيجاد الطريق الأقصر والأكثر عدالة للوصول لطاولة المفاوضات "، متابعا أنه سوف يناقش مزيدا من التفاصيل مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين .

كان اردوغان يتحدث في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش في مدينة لفيف الأوكرانية.