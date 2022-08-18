

تحتفل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، غدا الجمعة، باليوم العالمي للعمل الإنساني، والذي يخلد ذكرى تفجير فندق القناة في بغداد بالعراق، والذي أسفر عن مقتل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، سيرجيو فييرا دي ميلو، و 22 شخصا من العاملين في الإغاثة الإنسانية.



وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2008، قراراً باعتبار يوم 19 أغسطس يوماً عالمياً للعمل الإنساني.



ويأتي الاحتفال هذا العام تحت عنوان (يد واحدة لا تصفق) لجذب الانتباه نحو العمل الذي يقوم به العاملون في الشأن الإنساني سواء كانوا مهنيين أو متطوعين أو متضررين من الأزمات الإنسانية، والتعريف بالجهود المبذولة من جانب العاملين في مجال الرعاية الصحية والاستجابة لحالات الطوارئ وغيرهم من مقدمي الخدمات للمتضررين.