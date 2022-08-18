عضو بالصيادلة: المصري من أكثر المرضى في العالم استخداما للأدوية دون الرجوع للطبيب

قال الدكتور أحمد طلعت عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة، إن "علاقة صداقة وطيدة" تربط المريض المصري بالدواء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "رأي عام" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد، عبر شاشة "ten"، مساء الأربعاء، أن المواطن المصري من أكثر المرضى في العالم الذي يستخدم الأدوية دون العودة لأفراد الفريق الطبي المعنيين بصرف الدواء سواء الصيادلة أو الأطباء.

وأوضح أن هناك استخداما مفرطا لدى البعض لأصناف معينة مثل المضادات الحيوية والمسكنات، كما أن البعض يتضرع من تلقاء نفسه بإهداء وصفات علاجية لمحطيه من أقاربه أو جيرانه أو أصدقاء العمل أو زملاء الدراسة.

ولفت إلى أن هناك ظاهرة جديدة تتمثل في انتشار هذه الوصفات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أن هناك صفحات على موقع فيسبوك تتحدث عن وصفات معينة يُزعم أنها تعالج أمراضا معينة.

ونوه بأن هناك أدوية يحق للصيدلي طبقا لكل التقاليد الطبية في كل الدول أن يصرفها دون الرجوع لطبيب، استنادا لما تلقاه الصيدلي من معلومات طبية أن يصف تلك الأدوية.