استقبل أبناء الشعب الفلسطيني الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الخميس، استقبالا حاشدا ومهيبا، حيث التفت الجماهير الفلسطينية على أطراف الطريق الذي مر منه الرئيس قرب المدخل الشمالي لمدينة البيرة، عائدا من زيارة رسمية لألمانيا، تأكيدا على المواقف التي أكدها «أبو مازن» خلال الزيارة، والتي تعبر عن طموحات وأحلام الشعب.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، مساء الخميس، جاء هذا الاستقبال عقب دعوات جماهيرية شعبية لاستقبال الرئيس، والتأكيد على التفاف الشعب الفلسطيني، حول تصريحاته ومواقفه السياسية.

وحمل المصطفون على الطريق صورا لـ«أبو مازن» كتب عليها «لست وحدك سيادة الرئيس»، وهتف المواطنون: «يا أبو مازن سير سير.. وإحنا وراك للتحرير».

وقال أمين سر المجلس الثوري لحركة «فتح» ماجد الفتياني: «هذا الاستقبال هو وقفة الوفاء لأبو الاوفياء، لمن حمل رسالة الشعب الفلسطيني وهمومه وتاريخه بكل جرأة وشجاعة، متسلحا بإرادة الشعب وبالذاكرة الوطنية الفلسطينية، التي ما زالت جعبتها مليئة بالإجرام الصهيوني».

وتابع: «ولماذا يغضب الإسرائيليون؟ هل كنا شركاء في مذابحهم؟ بل هم من غاصوا بدمنا في عشرات المجازر على مدى 74 عاما».

وأضاف: «الرئيس قال الحقيقة وواجه العالم بها، وطالبهم بأن يفعلوا شيئا لنصرة شعبنا وتخفيف الحصار المفروض عليه في قطاع غزة، ووقف الجرائم وسفك الدماء في الضفة الغربية والقطاع».

إلى ذلك قال المتحدث باسم حركة «فتح» حسين حمايل، إن الوقفة الخاصة باستقبال الرئيس لدى وصوله أرض الوطن، تؤكد الالتفاف الشعبي حوله، وحول نهجه وحول القيادة الفلسطينية، في تمسكها بالثوابت الوطنية الفلسطينية.

وأردف: «الرئيس يثبت كل يوم أن الثوابت الفلسطينية هي خط أحمر، والحق الفلسطيني وما تقوم به القيادة يؤكد أن شعبنا سيواصل الدفاع عن ثوابته وأن الثوابت الفلسطينية خط أحمر».

واستطرد: «شعبنا الفلسطيني صبر على الحصار وعلى كل التهديدات الدولية، وما يجري اليوم من استقبال حاشد للرئيس يؤكد أن شعبنا سيواصل الوقوف خلف قيادته حتى تحقيق مطالبه».