 الرئيس التنفيذي لإيسترن: التعادل مع الأهلي بطعم الفوز ونقطة مهمة لاستكمال المشوار - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس التنفيذي لإيسترن: التعادل مع الأهلي بطعم الفوز ونقطة مهمة لاستكمال المشوار

شريف أبوحمد
نشر في: الخميس 18 أغسطس 2022 - 12:15 ص | آخر تحديث: الخميس 18 أغسطس 2022 - 12:15 ص

علق هاني أمان العضو المنتخب والرئيس التنفيذي للشركة الشرقية إيسترن كومباني ، على تعادل الفريق أمام النادي الأهلي، في المباراة التي جمعتهما على ستاد عثمان أحمد عثمان، ضمن الجولة الـ31 من بطولة الدوري المصري.

وهنأ أمان على التعادل، والذي يعد بطعم الفوز على الأهلي، خاصة وأن المباراة كانت صعبة للغاية ومهمة جدا لتكملة مشوار البقاء في الممتاز.

وقال الرئيس التنفيذي، إن الفريق قدم مباراة جيدة، بالرغم من النقص العددي الذي عانى منه في أخر الشوط الثاني من المباراة، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستكون أفضل بالنسبة للفريق في مباريات الدوري.


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