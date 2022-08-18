هيئة الدواء: نعمل على تعريف الجمهور بالمصطلحات البسيطة لتحقيق الاستخدام الآمن

قال الدكتور حمادة شريف معاون رئيس هيئة الدواء المصرية للتواصل الاجتماعي، إن الهيئة تباشر دورها في الرقابة على السوق والمصرية وضمان مأمونية الدواء الذي يصل للمريض.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc" الذي يُقدمه الإعلامي رامي رضوان، عبر شاشة "dmc"، مساء الأربعاء، أن دور الهيئة يتكامل عبر العمل التوعوي، والعمل على غرس الثقافة الدوائية.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تعريف الجمهور بالمصطلحات البسيطة التي تساهم في تحقيق الاستخدام الآمن للدواء.

ولفت إلى أن استخدام دواء معين لعلاج مرض معين قد يؤدي إلى آثار أخرى في الجسم بسبب وجود مشكلة صحية ما، وبالتالي يجب على المريض أن يُبلغ الطبيب أو الصيدلي على الأدوية التي يحصل عليها لضمان المأمونية.