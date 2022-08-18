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الجيش الألماني يعتزم نقل جنوده من مالي بواسطة طائرة مدنية

برلين - د ب أ
نشر في: الخميس 18 أغسطس 2022 - 11:04 ص | آخر تحديث: الخميس 18 أغسطس 2022 - 11:04 ص

أعلن الجيش الألماني، اليوم الخميس، أنه سيتم إخراج مجموعة من الجنود الألمان التابعين لوحدة الأمم المتحدة بمالي على متن طائرة مدنية.

وقال متحدث باسم أمرة قيادة العمليات التابعة للجيش بالقرب من مدينة بوتسدام الألمانية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن السلطات هناك (في مالي) أصدرت الإذن لهذه الرحلة الجوية اليوم الخميس.

يشار إلى أن الجنود الألمان هناك هم جزء من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما).

يذكر أن الخارجية الألمانية أعلنت أمس أن 16 دولة مساهمة بقوات في البعثة سلمت رسالة إلى الأمم المتحدة في نيويورك تطلب فيها "تعزيز العمل الآن لضمان عودة ظروف العمل في مالي إلى طبيعتها مرة أخرى بأقصى سرعة ممكنة"، مؤكدين: "هذه الأولوية القصوى بالنسبة لنا".

يذكر أن فرنسا سحبت آخر جنودها الذين كانوا يشاركون في عمليتها ضد مكافحة الإرهاب "برخان" يوم الاثنين الماضي وغادروا المعسكر في جاو.

وجاء ذلك بعد مرور ستة أشهر على إعلان باريس أنها سوف تنهي وجودها العسكري في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.


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