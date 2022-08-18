روسيا تنتظر زيارة خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمحطة زابوروجيا النووية قريبا

قال نائب مدير الإعلام وقسم الصحافة بوزارة الخارجية الروسية، إيفان نيتشايف، أن بلاده تنتظر زيارة خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمحطة "زابوروجيا" قريبا؛ حتى يتأكدوا من جريمة نظام كييف على أرض الواقع.



وأضاف نيتشايف -في إحاطة صحفية اليوم الخميس- "لمنع وقوع كارثة نووية، من الضروري إجبار الوحدات الأوكرانية على وقف القصف".



وتابع: نتوقع أن تكون هناك في المستقبل القريب زيارة إلى محطة زابوروجيا للطاقة النووية من قبل خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تم الاتفاق عليها بالكامل في يونيو الماضي، لكن قيادة الأمانة العامة للأمم المتحدة أفشلتها، مشيرا إلى أنه يتعين أن يتأكد خبراء الوكالة على أرض الواقع من سلوك نظام كييف الإجرامي.



وأردف نيتشايف قائلا: "لقد أثبتت كييف مرات عديدة قدرتها على تنظيم الاستفزازات وعدم القدرة على السيطرة على التشكيلات القومية"، منوها بأن مقترحات إنشاء منطقة منزوعة السلاح حول محطة زابوروجيا للطاقة النووية غير مقبولة لأن تنفيذها سيجعل المحطة أكثر عرضة للخطر.



وفي سياق مواز، قالت النائبة الأولى لرئيس لجنة التعليم بمجلس الدوما الروسي، يانا لانتراتوفا، إن الكتب المدرسية الأوكرانية مليئة بالكراهية لروسيا.



وأوضحت لانتراتوفا -في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم)، اليوم- أن الكتب المدرسية الأوكرانية تم تطويرها استنادا إلى مناهج مصممة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو، حيث تم استبدال أبطال الحرب العالمية الثانية بالمجرمين النازيين، مضيفة أن هناك كتيبات استرشادية تتناول قضايا مثل "كيف تقتل الجنود الروس".



وأشارت لانتراتوفا إلى أن جميع الكتب المدرسية الأوكرانية مليئة بالكراهية لكل ما هو روسي، بينما تبدو قوات "حفظ السلام" الرئيسية هي القوات التابعة للولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة.