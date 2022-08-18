القوات اليمنية تضبط شحنة أسلحة للحوثيين في الساحل الغربي للبلاد

أعلنت القوات اليمنية، اليوم الخميس، ضبط شحنة أسلحة مهربة، كانت متجهة لميليشيات الحوثي في الساحل الغربي للبلاد.

وذكرت القوات اليمنية -في بيان أوردته قناة (اليمن) الفضائية- أنها ضبطت شحنة من الأسلحة المتنوعة تضم ذخائر المدافع الرشاشة على متن مركبة كان يستقلها أحد المهربين، وذلك لدى محاولته عبور حاجز أمني في الساحل الغربي لليمن.

وأوضحت أن الشحنة تتألف من 28 عبوة ذخائر مدافع رشاشة، و21 صفيحة ذخائر آلي كلاشنكوف، بالإضافة إلى مقذوفات آر بي جي وقنابل يدوية، وأدوات أخرى، لافتة إلى أنه تم إحالة الأسلحة إلى الأجهزة الأمنية المتخصصة لإجراء التحقيقات الأولية.